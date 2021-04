Calciomercato Juventus, a centrocampo sarà rivoluzione: certezze e sogni

Calciomercato Juventus, a centrocampo si prepara la rivoluzione. Poche le certezze per la prossima stagione. E c’è anche il sogno

Sarà rivoluzione. Quasi totale. Solamente in pochi sono certi di far parte nella prossima stagione della rosa della Juventus. Soprattutto a centrocampo, il reparto più criticato e sicuramente quello più debole della squadra. Dove manca il vero regista. Alla Pirlo, tanto per intenderci. Perché Bentancur, Rabiot e Arthur, coloro che si sono spesso posizionati lì nel mezzo, non hanno quelle caratteristiche che servono.

E la Juve sarà costretta ad intervenire. Partiamo da chi verrà messo sul mercato, anche per riuscire a piazzare qualche plusvalenza. I più indicati sono Rabiot e Ramsey, arrivati entrambi a parametro zero, che mai del tutto hanno convinto. Almeno uno dei due dovrebbe partire. Soldi freschi per poi cercare l’assalto al successore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco: no a Roma e Siviglia