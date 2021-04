Calciomercato Juventus, Paratici deve decidere: poker di nomi per l’attacco

La Juventus è dinanzi ad un bivio. La probabile cessione di Dybala pone il club nella condizione di fare mercato. Milik, Icardi, Aguero e Kean i nomi.

Non c’è più tempo, specialmente se Dybala e Cristiano Ronaldo dovessero lasciare la Juventus come pare. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto della situazione, spiegando come sia Kean il nome preferito da Paratici. Il punto è che il PSG, volendo, potrebbe prenderlo schioccando le dita. Allora per forza di cose vanno valutate una serie di alternative, tutte quanto low-cost che per forza di cose renderebbero più basso il livello. Insomma, i fasti degli ultimi nove anni sono finiti.

Juventus, i nomi sul taccuino

Kean è il favorito anche perché in linea col progetto di ringiovanimento della Juventus. Conosce già l’ambiente e la Serie A, può essere inserito nella lista Champions come giocatore del vivaio (liberando un posto). Al Psg ha dimostrato di saper convivere con campioni come Mbappé e Neymar. Però non è il solo. Oltre ad Aguero (che arriverebbe a zero ma ha 32 anni e chiede almeno 12 milioni), ci sono sempre Milik, vecchio pallino di Paratici, ora al Marsiglia, e l’altro parigino Icardi. Wanda è già al lavoro per riportarlo in Italia, ma la strada per ora è tutta in salita.