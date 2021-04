Calciomercato Juventus, bilancio in rosso: c’è l’annuncio in diretta

Juventus, il bilancio è in rosso: Calciomercato, ecco quale scenario potrebbe aprirsi alla luce delle plusvalenza da ottenere

Calciomercato Juventus Paratici / Che il bilancio della Juventus non sia dei più floridi, lo dimostrano gli ultimi semestri. Quarti di Champions League non centrati, note vicissitudini sanitarie, plusvalenze non ottenute, ridimensionamenti del prezzi al ribasso: si prospetta una sessione di mercato atipica per la compagine bianconera, con Fabio Paratici costretto agli straordinari per far quadrare i conti.

Di questo, e di tanto altro, si è parlato nella diretta Twitch di Juventibus. Come rivelato da Luca Momblano, infatti, la prossima campagna acquisti, alla luce dei 100 milioni di plusvalenze da ottenere, potrebbe essere divisa in tre tranches: una, quella da fino al trenta giugno, utile per mettere a bilancio interessanti plusvalenze, appunto. Il che non esclude che non si possano realizzare scambi importanti, sulla falsa riga di quanto avvenuto con Arthur e Pjanic. La restante parte del mercato sarebbe dedicata ad eventuali colpi in entrata, con gli ultimi quindici giorni a questo punto decisivi per mettere a punto quei colpi dei quali la rosa bianconera necessita.