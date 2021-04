Calciomercato Juventus, all in su Donnarumma: scacco matto al Milan

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: contatti fitti tra Raiola e Paratici. Il Milan è beffato? Lo scenario

Donnarumma Juventus Calciomercato / Donnarumma e la Juventus non sono mai stati così finiti. L’edizione odierna di Sportmediaset ha fornito maggiori ragguagli sulla vicenda che sta monopolizzando l’attenzione mediatica in queste ore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolti dai giornalisti di Mediaset, nel servizio mandato in onda nel Tg delle 13, non sarebbe stata affatto una visita di cortesia quella che ha visto incontrarsi il procuratore di Gigio, Mino Raiola, ed alcuni membri dirigenziali della Vecchia Signora. Tutt’altro.

La Juve avrebbe manifestato concretamente il suo interesse per l’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia, formalizzando una prima offerta ufficiale di un quadriennale a 10 milioni di euro, con la prospettiva di una ricca commissione da destinare al potente agente. Ma è soltanto l’inizio: nelle prossime settimane si attende la controffensiva del Milan, che sarà chiamata ad una pronta risposta per non vedersi soffiare il proprio portiere dalla rivale di sempre.