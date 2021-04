Calciomercato Juventus, il Kean back non è impossibile: c’è l’apertura

Kean alla Juventus, calciomercato: il ritorno dell’attaccante non è impossibile. L’ammissione di Ancelotti è chiara

Kean Juventus calciomercato / I quasi 26 milioni di euro con i quali l’Everton aveva acquistato Moise Kean dalla Juventus un paio di stagioni fa, avevano fatto gongolare non pochi supporters bianconeri, per i quali il centravanti italiani non avrebbe mai inciso a dovere. In effetti, sull’assistito di Mino Raiola è calata come una spada di Damocle la spada di chi lo giudicava alla stregua di un nuovo Balotelli, da sgridare, castigare, e cedere. E così ha fatto la Juve, che non ci ha pensato due volte ad accettare l’offerta dei Toffees.

Non che Kean non ci avesse messo del tutto, sia chiaro, ma non dare un pò di tempo ad un ragazzo che aveva segnato a raffica quando era stato schierato da Max Allegri, beh, è sembrato un atteggiamento troppo superficiale. Comportamento di cui i bianconeri ora pagano le conseguenze. Kean con la maglia del Psg è ormai sulla cresta dell’onda, tanto che Pochettino lo ha schierato in più di una circostanza in partite nevralgiche della stagione dei vice campioni d’Europa, come il match d’andata al Camp Nou. Proprio la partita al cospetto di Messi è compagni è stato un fulmine che ha squarciato l’orizzonte calcistico dell’attaccante, e che ha rivelato tutte le sue potenzialità.