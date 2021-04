Calciomercato Juventus, Szczesny out: Paratici ha un piano con il Psg

Calciomercato Juventus, Szczesny non è sicuro di restare. Si ragiona ad un possibile scambio con il Psg per arrivare al centrocampista

Szczesny Juventus calciomercato / Importanti novità sul fronte Szczesny. Come vi abbiamo rivelato in più di una circostanza, la Juventus ha rotto gli indugi per Gianluigi Donnarumma, al quale avrebbe offerto un ricco contratto quadriennale. Ciò metterebbe seriamente in discussione la posizione del polacco, che ha recentemente firmato un ricco prolungamento contrattuale fino al 2024, ma che nulla vieta che possa essere ceduto. Le esigenze del bilancio impongono scelte difficili e dolorose, e la Vecchia Signora a malincuore potrebbe decidere di immolare l’ex estremo difensore della Roma per riuscire a far quadrare i conti.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, in arrivo Icardi: lo scambio è servito | Le ultime

Szczesny interessa molto al Paris Saint Germain e secondo quanto riportato da calciomercato web.it, con i parigini potrebbe essere intavolato uno scambio. Non solo Dybala-Icardi, dunque: l’asse Parigi-Torino diventa più rovente che mai, configurandosi come una delle direttrici principali della prossima sessione estiva di calciomercato. La Juve, infatti, avrebbe messo nel mirino Leandro Paredes, accostato già negli anni scorsi ai bianconeri, e non è da escludere una maxi affare, sulla falsa riga di quanto accaduto con Pjanic-Arthur l’estate scorsa.