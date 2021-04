Dembele alla Juventus, calciomercato: Rabiot sul piatto, lo scenario

Calciomercato Juventus, Dembele non tramonta: Rabiot nella trattativa con il Barcellona? Ecco cosa c’è di vero

Dembele Juventus Calciomercato Rabiot / L’asse Barcellona-Juventus nelle ultime sessioni di calciomercato si è rivelato piuttosto proficuo. La scorsa estate tante sono le manovre che sono partite da questi due club: alcune di queste si sono concluse positivamente ( vedasi scambio Arthur-Pjanic) altre sono finite nel dimenticatoio ( sbarco di Suarez a Torino, o possibile approdo di Bernardeschi in Catalogna). Quello che sembra trapelare dagli ultimi spifferi, è che le due compagini torneranno nuovamente a sedersi attorno al tavolo delle negoziazioni.

In un mercato che dovrà fare i conti con bilanci sempre più in rosso, la cementificazione di “alleanze” tra club potrebbe rappresentare un buon viatico per provare a sviare una crisi finanziaria che sta dissanguando enormemente le risorse finanziare di tutto il mondo calcistico. E così, il summit che avrebbe tenuto la mamma di Rabiot, Veronique, il quel di Barcellona, hanno fatto subito drizzare le antenne. Il francese non è incedibile, tutt’altro: arrivato a Torino a parametro zero, alla prima occasione utile verrà ceduto, anche per sbarazzarsi dei suoi 7 milioni di euro annui. Cosa c’entra il Barcellona? Nelle fila dei blaugrana milita un calciatore che da sempre piace a Fabio Paratici, Ousmane Dembele.