Calciomercato Juventus, in arrivo Icardi: lo scambio è servito | Le ultime

Icardi alla Juventus, calciomercato: i bianconeri pronti al super scambio. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro

Icardi Juventus calciomercato / Ore infuocate per cercare di mettere a punto le prossime strategie di mercato. Ne sa qualcosa la Juventus, che domani sarà impegnata in un match delicatissimo in quel di Bergamo, ma che nel frattempo continua a lavorare senza sosta per cercare di ricucire il gap tecnico e qualitativo venutosi a creare con l’Inter capolista. Il reparto che quasi sicuramente sarà rivoluzionato è l’attacco, sul quale gli uomini mercato bianconeri concentreranno i propri sforzi.

I vari Dybala, Morata e Ronaldo non sono affatto sicuri di restare, e quindi la Vecchia Signora sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di eventuali sostituti. In particolar modo, è il futuro della Joya quello che desta maggiori preoccupazioni: l’argentino non ha infatti rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza nel giugno 2022, e qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, partirà. Ma non solo; le ultime indiscrezioni riferiscono la possibilità di un super scambio con Icardi, da sempre nella lista dei desideri della Juve.