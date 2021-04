Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’indiscrezione: vuole il centrocampista

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva l’indiscrezione. C’è una società interessata al centrocampista bianconero. Si tratta

Arriva dalla Spagna l’indiscrezione. Che potrebbe anche far piacere alla Juventus, chiamata alla rivoluzione, soprattutto nella linea mediana del campo. La riporta il sito “todofichajes.com”, che spiega che l’Atletico Madrid, in caso di addio a Saul, sarebbe interessata al centrocampista bianconero. Sarebbe una vera e propria richiesta da parte di Simeone.

E se così davvero fosse, la Juve potrebbe ascoltare l’offerta, anche perché piazzerebbe un’importante plusvalenza. Il Cholo infatti avrebbe chiesto Bentancur per il proprio centrocampo. E la valutazione che viene fatta per il centrocampista uruguaiano è di 40 milioni. Soldi che Paratici potrebbe immediatamente investire sul mercato alla ricerca di quel giocatore di qualità (Locatelli) che serve alla squadra per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, la pista porta in Bundesliga: c’è l’interesse