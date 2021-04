Pirlo out, calciomercato Juventus: il k.o di Bergamo fatale | Il web scatenato

Pirlo sarà esonerato? Calciomercato Juventus, la panchina del Maestro traballa pericolosamente: il web non ha dubbi

Pirlo calciomercato Juventus/ Il k.o di Bergamo potrebbe essere fatale ad Andrea Pirlo, la cui panchina è ora appesa ad un filo. Ore decisive in casa Juventus, per decidere quale potrà essere il futuro del “Maestro“, che ora è finito pesantemente nel mirino della critica. La sua posizione è sulla graticola, e ci si attende giorni roventi. Intanto, il web non ha dubbi, e attacca in maniera pesante il tecnico bianconero, reo di non aver dato un’identità di gioco chiara e definita a questa squadra. La qualificazione Champions è ora compromessa: bisognerà tifare la tanto odiata Inter di Antonio Conte questa sera? Vediamo le reazioni social più esilaranti.

