Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: l’annuncio di Florentino Perez

Florentino Perez, spiegando la Super League, ha parlato anche del ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il dado è ormai tratto.

Florentino Perez ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto in maniera diretta durante un’intervista in cui ha spiegato gli effetti, a suo avviso benefici, della Super League. Ha preso la palla al balzo per far luce sul campione portoghese che più rumor di mercato davano pronto a tornare al Bernabeu. Il numero uno del Real Madrid è stato chiarissimo a riguardo ed ha dissipato ogni dubbio. Il calciomercato Juventus, pertanto, può partire da un dato di fatto.

Calciomercato Juventus, Perez dice no a Ronaldo

«Che torni Cristiano Ronaldo al Real Madrid? No, non ha senso» Così Florentino Perez in una lunga intervisto a El Chiringuito. «Ci ha dato molto, ma è già un altro momento. Ha un contratto con la Juventus, rimane là». Zero chance, pertanto, di rivedere CR7 laddove ha scritto le pagine più belle della sua carriera. E’ lì che ha conquistato 5 Champions League. A Torino, invece, soltanto 2 scudetti e 2 Supercoppe Italiane. Pochissimo in confronto a ciò che ci si aspettava da lui. Vale a dire la Coppa dei Campioni.