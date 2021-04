Calciomercato Juventus, con Allegri in panca pronti tre acquisti

Nel prossimo calciomercato la Juventus potrebbe cambiare diverse pedine del suo organico. Anche se il primo nodo da sciogliere rimane quello dell’allenatore.

Bisognerà infatti capire quale sarà il destino di Andrea Pirlo. La sua stagione sulla panchina dei bianconeri è stata molto altalenante. Fuori dalla Champions League già agli ottavi, anche in campionato è stato fallito l’obiettivo del decimo scudetto consecutivo. Mancano poche giornate alla conclusione della serie A e l’obiettivo minimo è quello di conquistare quantomeno un piazzamento per la prossima edizione della Champions, anche se all’orizzonte potrebbe esserci la Super League della quale si sta parlando tantissimo in queste ore.

Calciomercato Juventus, nel mirino Locatelli, Aouar e Icardi

Come ha riportato Il Veggente, nella Juventus che verrà potrebbe esserci in cantiere il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Nel caso, possibile, che la dirigenza voglia cambiare guida tecnica alla fine di questa stagione in cantiere ci sarebbe proprio il ritorno dell’ex allenatore. E con lui arriverebbero tre rinforzi di sicura qualità. Il primo è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della nazionale azzurra, ormai pronto per la definitiva consacrazione in una big. A centrocampo però si segue sempre con attenzione Houssem Aouar, stella del Lione. Infine in attacco il rinforzo giusto sarebbe Mauro Icardi, bomber del Psg che però in Francia non è un titolare inamovibile. Potrebbe tornare in serie A e vestire il bianconero, specie se partirà uno tra Ronaldo e Dybala.