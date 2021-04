Calciomercato Juventus, scambio con sgambetto all’Inter

In attesa che arrivi l’estate sono davvero tanti i rumors di calciomercato che si accumulano per la Juventus. Chi saranno i nuovi volti bianconeri?

Non c’è dubbio sul fatto che la Juventus cercherà di rinforzarsi nella prossima sessione di mercato un po’ in tutti i reparti. Al di là della possibile partecipazione alla Super League, della quale si sta parlando tanto nelle ultime ore, la formazione bianconera vuole essere protagonista in Italia e in Europa. E per questo motivo proverà a ritoccare il suo organico rendendolo sempre più forte, con tanta voglia di riscattare quest’ultima opaca stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, due obiettivi passano dalla serie A



LEGGI ANCHE –>Juventus, terzo incomodo per la panchina: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, scambio possibile con la Roma per Florenzi