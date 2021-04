Coronavirus, tifosi allo stadio: slitta la data del rientro, le ultime

Rientro tifosi allo stadio, Coronavirus: importanti aggiornamenti per quanto riguarda la possibile data di “rientro”

Coronavirus tifosi rientro/ Complice una situazione sanitaria che faticosamente sta ritornando alla normalità, si era fatta strada l’ipotesi di un parziale ritorno allo stadio dei tifosi per quest’ultima parte di stagione. Un’ipotesi che però è destinata a restare confinata nel mondo delle idee, perché, stando a quanto riportato dall’ultimo comitato tecnico scientifico, il ritorno allo stadio ha una data ben precisa: il primo giugno. Andiamo a sviscerare il contenuto dell’ultimo comunicato stampa:

“La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 all’aperto”