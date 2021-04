Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, spiega: «La Superlega si può fare. Da noi si è fatto e le regole europee sono le stesse».

Gianni Petrucci, presidente delle Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), è stato intervistato da Sky Sport. Ha parlato della Superlega e del parallelo con la nuova Eurolega a inviti. Fu osteggiata alla stesso modo dell’attuale nuova competizione lanciata da Inter, Milan e Juventus non ottenendo però risultati. «Leggo grandi dichiarazioni, ma guardando a quello che è successo con il basket, la Superlega si può fare. Da noi si è fatto e le regole europee sono le stesse, quindi è permesso».

Petrucci e il commento sulla Juventus

Petrucci ha poi aggiunto: «Sono triste, ma molto realista. Anche noi abbiamo combattuto, ma come si fa a fermare club come Real Madrid o Barcellona, che non a caso sono presenti anche nell’Eurolega? Come si fa a fermare la Milano di Armani nel basket o la Juventus nel calcio?». Parole forti, che acuiranno ancora di più il risentimento dei piccoli club e dei supporter nei confronti della Vecchia Signora. «Noi come basket non siamo riusciti a fermarli, perché non ci sono leggi che ci tutelano.C’è stata una battaglia legale ancora in essere senza risultati concreti».