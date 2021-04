Caos Superlega, il Chelsea cambia idea: c’è l’annuncio | Le reazioni social

Superlega, il Chelsea cambia idea: ecco cosa serpeggia dalla ultime indiscrezioni molto vicine al mondo Blues

BREAKING I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL

Superlega Chelsea/ La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato dal giornalista Dan Roan sul proprio profilo Twitter, il Chelsea starebbe entrando nell’ordine di idee di ritirare la sua candidatura tra i club privilegiati che faranno parte della Superlega. Una scelta che non ha avuto ancora riscontri ufficiali, ma che starebbe maturando alla luce di quanto successo nelle ultime ore, con i tifosi dei Blues che hanno espresso apertamente il proprio dissenso per quanto concerne l’ipotesi di far parte della Superleague.

Questa decisione potrebbe scompaginare le carte in tavola, risidegnando i progetti futuri dei club fondatori. Qualora non dovesse essere trovato qualche altro club, non è esclusa l’idea che il progetto Superlega possa incredibilmente saltare. Per buona pace di Inter, Milan e Juventus ( rimanendo solo in Italia), che si sono esposte come non mai nelle ultime riunioni di Lega. Intanto, vediamo come hanno accolto i social la notizia della possibile autoesclusione del Chelsea.