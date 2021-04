Calciomercato Juventus, deciso il dopo Cr7: contatti avviati per il bomber

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo sembra essere sempre più fuori dal progetto bianconero: l’addio di Cr7 porterà ad un grande colpo?

Calciomercato Juventus Ronaldo Icardi / Anche contro il Parma ha abbandonato il campo arrabbiato, scuotendo la testa visibilmente contrariata. “Un solo pallone mi hanno servito”, ha tuonato Cristiano Ronaldo mentre si dirigeva all’ingresso degli spogliatoi, riferendosi al passaggio sublime di Dybala che ha imbeccato il lusitano a ridosso del dischetto del rigore. Malessere diffuso quello del lusitano, che fa il paio con la “maglietta lanciata” al fischio finale del match contro il Genoa: un periodo negativo attanaglia il centravanti, che sta soffrendo la mancanza di stimoli e di motivazioni di una stagione, quella che sta volgendo al termine, incredibilmente povera di eventi significativi.

I quasi 31 milioni di euro che l’ex pupillo di Florentino Perez percepisce in quel di Torino cominciano ad essere un peso per le casse della Juventus, a maggior ragione se la squadra di Andrea Pirlo non dovesse riuscire ad ottenere il piazzamento in Champions League, obiettivo minimo stagionale. Ecco perché l’addio di Cr7, che sembrava improbabile fino a pochi mesi fa, “rischia” di diventare il necessario corollario di una stagione difficile per la Vecchia Signora, ma più in generale per il calcio mondiale, alle prese con le note vicissitudini sanitarie.