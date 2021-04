Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: Milan allo sbaraglio | La novità

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto del classe ’99

Calciomercato Juventus Donnarumma / La situazione Donnarumma continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Milan e della Juventus. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, ci sarebbe ancora una sostanziale discrepanza tra la richiesta del portiere ( quadriennale a circa 10-12 milioni di euro a stagione) e l’offerta del Milan, che non intende sforare il muro degli 8 milioni annui. Ricordiamo che il contratto del classe ’99, in scadenza quest’estate, non è stato ancora rinnovato, per la ferma volontà dell’entourage che cura gli interessi di Gigio di non abbassare le proprie richieste contrattuali.

Il Milan, dopo aver ultimato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ora è attesa ad un bivio: nelle prossime settimane sono attesi incontri tra le parti per provare a raggiungere una soluzione definitiva. Il tempo comincia a stringere, e il coltello dalla parte del manico ce l’ha Mino Raiola, che nel frattempo avrebbe trovato una bozza di accordo con la Juventus, che continua a monitorare lo scenario con molto interesse.