Pirlo: «Danilo ha un problema, vi dico chi gioca in Juventus-Fiorentina»

Andrea Pirlo spiega come intende affrontare la Fiorentina al Franchi. «Dybala sta crescendo, Ramsey può avere la sua occasion di fare bene».

Fiorentina-Juventus può segnare la svolta della stagione di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero sa di giocarsi tanto sul campo dei rivali di sempre. Perdere potrebbe significare l’esonero. Per ciò che concerne la formazione, l’allenatore svela alcuni dettagli. «Chiellini può giocare dal 1′, Danilo ha un fastidio ma non dovrebbero esserci problemi – dice -. Valuteremo oggi nell’allenamento. Chiesa non sarà tra io convocati, non ha recuperato. Ramsey non ha giocato tanto ultimamente perché ha avuto qualche problema. Adesso però sono giorni che sta bene, è entrato bene contro il Parma e potrebbe arrivare la sua occasione».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione in attacco: c’è anche l’Inter

Pirlo e il ballottaggio in difesa

La conferenza di Pirlo continua con un focus sulla difesa della Juventus. «Demiral non è a disposizione, niente di grave ma non può allenarsi con la squadra. Bonucci vedremo oggi in allenamento in base a come hanno recuperato. Favorito su De Ligt? Vedremo in allenamento». L’attenzione si sposta quindi al centrocampo e sul valore della Fiorentina. «Iachini è tornato da qualche partita, ha riportato compattezza e ovunque va fa bene. Rabiot sta facendo molto bene e domani partirà dall’inizio». L’altra maglia andrà a Bentancur.