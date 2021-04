Calciomercato Juventus, si studia il dopo Pirlo: pronto un ct della Nazionale

Calciomercato Juventus, Pirlo out? La dirigenza bianconera sta vagliando molte soluzioni in vista di una sostituzione del “Maestro”

Calciomercato Juventus Pirlo / La stagione della Juventus volge al termine, e per i bianconeri è tempo di riflessioni. La panchina di Andrea Pirlo traballa come non mai: l’esonero del Maestro potrebbe concretizzarsi laddove la Vecchia Signora non dovesse riuscire a centrale il doppio obiettivo quarto posto-Coppa Italia. La vittoria contro il Parma ha restituito un pò di fiducia a tutto l’ambiente, anche se la sensazione è che la Vecchia Signora non sia ancora uscita dal suo periodo di “convalescenza”.

Ed ecco che pensare al sostituto di Andrea Pirlo è diventato subito di dominio pubblico in quel di Torino. Tanti i nomi vagliati dal club Campion d’Italia uscenti, alla ricerca del profilo giusto. Si parte dal clamoroso ritorno di Allegri, alla stuzzicante idea Spalletti; per passare poi a Flick, che ha da poco annunciato il suo addio al Bayern Monaco, fino ad approdare a quel Simone Inzaghi che sebbene abbia rinnovato il suo contratto con la Lazio, resta comunque un serio candidato. Ma la Bild rilancia una clamorosa indiscrezione.