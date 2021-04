Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: tanti dubbi per Pirlo

Fiorentina-Juventus è il match che oggi alle ore 15 vedrà impegnati i bianconeri di Andrea Pirlo per il turno 33 di serie A.

Una partita che si preannuncia difficile, per tanti motivi. La Juventus sa benissimo di dover vincere a tutti i costi questa contesa, perchè non si può fallire l’obiettivo di chiudere nelle prime quattro posizioni. Ottenere un piazzamento Champions è fondamentale. Dall’altro lato però c’è una Fiorentina che non è salva. Anzi, deve continuare a guardarsi le spalle. Tornata al successo nell’ultimo turno contro il Verona, la squadra di Iachini è una delle delusioni della stagione. Avrebbe potuto fare senz’altro di più. Ma ha ottimi giocatori e un attacco che mette paura. All’andata poi fu capace di vincere 3-0 allo Stadium, anche se in quella gara la Juve giocò in 10 uomini praticamente tutto l’incontro.

