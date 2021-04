Calciomercato Juventus, per Allegri c’è un’altra big di serie A

Le prossime giornate saranno quelle decisive per il futuro della Juventus e del suo calciomercato. Rimarrà o meno Pirlo in panchina?

La permanenza del tecnico bianconero in panchina sembra essere legata al piazzamento che la sua squadra conquisterà nelle prossime settimane. In caso di mancato piazzamento tra le prime quattro delle graduatoria sembra davvero scontato che la Juve prenderà delle decisioni importanti. Con la probabile scelta di un nuovo allenatore con il quale cercare di aprire un nuovo ciclo vincente. In realtà potrebbe esserci un ritorno al passato, considerando che in pole position come possibile successore di Pirlo c’è Massimiliano Allegri. Uno degli allenatori più corteggiati in Europa.

