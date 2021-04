Calciomercato Juventus: Allegri è a Roma: “Ha già una squadra”

Calciomercato Juventus, in questo momento Allegri dovrebbe essere a Roma. “Ma ha già un’altra squadra” spiega Momblano

Da stamattina le voci si rincorrono. E parlano di Massimiliano Allegri a Roma in queste ore. E tutto, ovviamente, e soprattutto in questo momento, potrebbe far pensare ad un incontro con la società giallorossa per il futuro. Ma le ultime indiscrezioni sul tecnico livornese le lancia Momblano, che ha parlato a “Juventibus”.

“Allegri è stato fino a giovedì a Torino. Adesso dicono che sia a Roma, ma centra poco con la panchina. So per certo che lui dice a chi gli è vicino, di avere già la squadra per il prossimo anno. Che non è però la Juventus. E avrebbe anche rifiutato la società giallorossa una decina di giorni fa. Lo ha cercato anche Lotito, ed un’offerta ufficiale gliel’ha fatta lo Zenit. Mentre non è mai stato nella testa del Bayern Monaco”, ha detto.

