Calciomercato Juventus, le ipotesi sul futuro di Cristiano Ronaldo

Il calciomercato della Juventus in estate sembra vedere all’orizzonte diversi movimenti sia in entrata che in uscita nella sua rosa.

E c’è da capire quale sarà il futuro del campione più importante che veste la casacca bianconera, vale a dire Cristiano Ronaldo. Non convocato contro l’Atalanta, a secco contro Genoa, Parma e Fiorentina. Non si può certo dire che il numero 7 stia vivendo il suo momento migliore in Italia. Tutt’altro. La sua faccia dopo il match pareggiato con i viola indicava grande scontentezza. E del resto uno come lui è abituato a far gol con regolarità e ad essere protagonista vincente con la sua squadra. I tifosi si chiedono: rimarrà anche nella prossima stagione a Torino?

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto