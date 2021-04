Juventus fuori dalla Champions League, Pirlo “sfiduciato” dai tifosi

Per la Juventus questo è un momento davvero molto delicato. Il pari di Firenze mette a serio rischio il piazzamento per la prossima Champions League.

Oggi si giocheranno le ultime due partite della giornata numero 33 in serie A, ovvero Torino-Napoli e Lazio-Milan. Soltanto dopo l’esito di questi due match si capirà di più su una classifica che per la Juventus rischia di complicarsi. Anche perché le ultime prove offerte da Ronaldo e compagni non inducono certo all’ottimismo. Anche contro la Fiorentina il portoghese è rimasto a secco e alcune scelte di Pirlo non hanno convinto. Il tecnico è finito di nuovo sulla graticola e il popolo juventino è diviso tra chi intende dargli ancora fiducia e chi invece spera in un futuro cambio in panchina.

