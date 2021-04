Morata e Icardi, l’intreccio di calciomercato toglie il sonno alla Juventus

Morata spinge per restare alla Juventus, ma Fabio Paratici sta cercando il sostituto in Francia. Tre i nomi caldi per il nuovo centravanti biaconero.

Sul tavolo della Juventus ci sono diversi nomi di attaccanti. Tutti, per un motivo o per un altro possono arrivare alla corte della Vecchia Signora. Si tratta di elementi low cost o di calciatori tesseratili tramite degli scambi. Nel primo caso occhio alla pista riguardante il futuro di Arkadiusz Milik. Nel mirino dei bianconeri da diversi mesi, ora l’ex Napoli potrebbe finire proprio al PSG completando l’intreccio. Un discorso a parte, invece, per Mauro Icardi. Il bomber argentino interessa alla Juventus, ma non è da considerare in questi incroci. A lui si potrà arrivare attraverso degli scambi: magari con uno tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il tutto sempre tenendo presente che Morata spinge per restare all’ombra della Mole

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco il nuovo bomber: colpo in Premier League

Morata, resta o torna in Spagna?