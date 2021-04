Buffon lascia la Juventus, calciomercato: individuato il sostituto

Calciomercato Juventus, Buffon sempre più lontano: Paratici si sarebbe cautelato avviando i contatti con il sostituto di Supergigi

Calciomercato Juventus Buffon / Il matrimonio tra Buffon e la Juventus rischia di interrompersi a stretto giro di posta. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, infatti, Supergigi starebbe vagliando con molta attenzione l’ipotesi di trasferirsi in un club che gli garantisca un posto da titolare in modo più o meno continuo. Ecco perché ha fatto irruzione con una certa insistenza l’idea Atalanta, con la “Dea” che rappresenterebbe per Supergigi l’ultima tappa di una carriera che definire fantasmagorica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Tempo di ragionare al sostituto del numero uno dei numeri uno, dunque, con la Juve che nel frattempo porta avanti il discorso relativo a Gigio Donnarumma, per il quale ci sarebbero stati ulteriori passi in avanti nel corso delle ultime ore. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, il primo nome sulla lista di Paratici come vice Donnarumma è Audero, che ha già vestito la maglia nelle giovanili della Juventus, dove ha militato per quasi quattro stagioni. I rapporti tra la Juve e la Samp sono ottimi, e si potrebbe trovare un accordo magari inserendo nell’affare qualche contropartita tecnica gradita ai blucerchiati, per ridurre l’esborso cash.