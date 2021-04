Calciomercato Juventus, colpo dall’Atalanta: Gasperini porta due top players

Gasperini alla Juventus, calciomercato: definito il dopo Pirlo? L’eventuale approdo del Gasp poterebbe a due grandi acquisti

Gasperini Juventus calciomercato / Con la panchina di Andrea Pirlo che è sempre più traballante, il toto nomi è partito da tempo. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è sempre più difficile per i bianconeri, che ora devono giocarsi le residue chances “europee” in queste ultime 5 partite, che si configureranno alla stregua di un vero e proprio dentro o fuori. Tuttavia, la dirigenza bianconera avrebbe cominciato a sondare il terreno in vista di un possibile sostituto del “Maestro”, e secondo quanto riportato dal giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi, lo scorso mese sarebbe circolato con una certa insistenza anche il nome di Gianpiero Gasperini.

Anche quest’anno l’atalanta si sta confermando su livelli altissimi in campionato: la Dea è stata estromessa dalla Champions soltanto da un Real Madrid praticamente perfetto nel computo delle due gare, ma la sensazione è che attualmente Muriel e compagni siano la squadra più in forma del campionato, e il match contro il Bologna lo ha mostrato in modo inequivocabile. Assieme ad Allegri, quello di Gasperini è il nome che più intriga i vertici dirigenziali della Juventus, che potrebbero dare il là ad un mercato “made in” Atalanta.