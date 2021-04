Calciomercato Juventus, futuro in bilico: “Speriamo di trovare un accordo”

Nel prossimo calciomercato la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo davvero molto importante. Ingaggiando un vero top player italiano.

Stiamo parlando ovviamente di Gigio Donnarumma, che è in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Rimane da capire quale sarà il suo futuro. Il Milan ha proposto al giocatore un rinnovo sostanzioso, ma altri club spingono con un ingaggio superiore. Per il portiere della nazionale italiana, sicuro protagonista ai prossimi europei, si avvicina il momento della scelta legata al suo futuro. L’interesse della Juventus è forte, i bianconeri sperano di affidargli la porta per tanti anni. Ma il Milan non molla.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto