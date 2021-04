Juventus, anticipi e posticipi dalla 35esima alla 38esima giornata

Rush finale di campionato in arrivo per la Juventus di Andrea Pirlo, a caccia di un piazzamento utile per la prossima Champions League.

I risultati che sono maturati nelle gare di ieri non sono stati certo dei migliori per una Juventus che rischia di rimanere fuori dalle prime quattro delle classifica. Non centrare quello che strada facendo è diventato l’obiettivo minimo del club sarebbe davvero un problema non da poco. Giocare in Europa è fondamentale anche per motivi economici, oltre che per il prestigio. A maggio insomma ci si gioca tutto e sarà vietato commettere passi falsi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto