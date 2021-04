Morata alla Juventus, l’Atletico Madrid dice sì e chiede un calciatore

L’Atletico Madrid ha accettato di cedere definitivamente Morata alla Juventus. Ma la richiesta è alta: Simeone chiede Dybala. in cambio.

Interrompere dopo un solo anno il Morata-bis, trasformerebbe l’affitto del centravanti in un’operazione economicamente molto poco conveniente. Tra prestito e ingaggio si parlerebbero circa 20 milion. Il tutto per poter contare su di lui appena dieci mesi. Riflessioni in corso, intanto la Juve chiede uno sconto. A parole prima scelta, anche più dei vari Luis Saurez o Edin Dzeko, nei fatti ancora in bilico tra la conferma in bianconero e il ritorno all’Atletico Madrid. I colchoneros hanno dato la loro risposta a Paratici.

Morata alla Juventus? L’Atletico chiede Dybala