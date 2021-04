Calciomercato Juventus, bianconeri propensi a studiare la mossa vincente, c’è l’idea dello scambio con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, super scambio all’orizzonte. I bianconeri studiano la mossa vincente per la prossima sessione estiva. Indipendentemente da quale sarà l’esito finale del campionato, ora i bianconeri figurano quarti in classifica con una posizione per la qualificazione Champions, sempre di più vacillante, la squadra di Andrea Pirlo verrà certamente rivoluzionata. Tanti giocatori potrebbero partire iniziando dagli attaccanti fino ai difensori. Il primo ruolo che verrà potenziato è il settore in mediana. Alcuni giocatori prima intoccabili, ora, sono sul mercato. Difficilmente la dirigenza si priverà di Bentancur, ma l’ultima suggestione potrebbe far cambiare idea, si parla di un super scambio con il Real Madrid per Asensio.

Calciomercato Juventus, altro super scambio all’orizzonte: si può fare

Il centrocampista uruguaiano potrebbe essere, infatti, ceduto davanti ad uno scambio. Replicando l’operazione che già la scorsa stagione è stata fatta con Miralem Pjanic. Il desiderio è Asensio, un giocatore offensivo che potrebbe davvero fare comodo ai bianconeri. Tanta esperienza ma molto qualità, la rosa del Real Madrid può offrire davvero contropartite importanti e la dirigenza non vuole farsi scappare questa opportunità. Asensio rappresenterebbe quel profilo ideale per potenziarsi sulle fasce, giocatore con tanta esperienza in grado di far fare il salto di qualità a livello europeo.