Allegri alla Juventus, calciomercato: sgarbo al Psg, in arrivo l’attaccante?

Calciomercato Juventus, Allegri il dopo Pirlo: c’è anche un altro ritorno? Il bomber del Psg resta sempre un obiettivo

Allegri Juventus calciomercato / Con la panchina di Andrea Pirlo che scricchiola a livelli inimmaginabili, in ottica Juventus è tornata prepotentemente in auge la candidatura di Max Allegri, che al momento sembra il principale indiziato a sostituire il “Maestro”. Come rivelato da Sportmediaset, il destino dell’ex centrocampista del Milan è segnato, e neanche la qualificazione in Champions League farebbe cambiare le carte in tavola.

L’incontro avvenuto in quel di Forte dei Marmi avrebbe sancito le basi di un accordo che potrebbe essere formalizzato a stretto giro di posta. Nel mentre, è scattato il toto nomi , relativamente a quelli che potrebbero essere i futuri rinforzi della nuova Juventus targata Allegri: in questo senso, da non escludere un possibile ritorno di Moise Kean, che proprio il tecnico livornese ha “lanciato” nel calcio dei grandi, facendolo debuttare in Serie A quando aveva poco più di 18 anni.