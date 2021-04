Calciomercato Juventus, super colpo dalla Lazio: servono più di 50 milioni

Calciomercato Juventus, Paratici “punta” un gioiello della Lazio, per il quale servono almeno 50 milioni di euro

Calciomercato Juventus Correa / Con un reparto offensivo tutto da ridisegnare, la Juventus si affaccia alla prossima campagna acquisti con molte incognite e poche certezze. Gli attuali tre attaccanti bianconeri sono tutti in discussione: con Morata non c’è stato ancora alcun dialogo con l’Atletico Madrid per quanto concerne il riscatto, che continua a chiedere i 45 milioni di euro pattuiti. Per Dybala, invece, calma piatta per il rinnovo, con le due parti ferme sulle rispettive posizioni. E poi c’è sempre l’incognita Cristiano Ronaldo a tenere banco, con il portoghese che a stretto giro di posta sarà costretto, volente o nolente, a prendere una decisione.

Ecco perché Paratici avrà il suo bel da fare per regalare al prossimo allenatore della Juve un parco attaccanti importante. Con Depay che resta sempre sullo sfondo ( e che per benefit-coast forse è l’ipotesi più percorribile), i bianconeri studiano anche altre opzioni, tra le quali ci sarebbe quella che porta dritto a Joaquin Correa, già sondato la scorsa estate.