Calciomercato Juventus, il messaggio di Kane al Tottenham

E’ uno dei sogni di tante squadre europee e nei mesi scorsi è stato anche una delle tante voci di calciomercato della Juventus.

Stiamo parlando di Harry Kane, bomber del Tottenham e della nazionale inglese. Senza ombra di dubbio uno dei centravanti più forti del mondo, lo testimoniano le reti segnate a grappoli ormai da tante stagioni consecutive. Anche quest’anno per lui tante gioie personali, tra cui l’incoronazione a giocatore dell’anno da parte del London Football Awards. Ma questo non può bastargli, visto che il suo Tottenham è lontano dalle posizioni che contano e in queste ultime gare spera di riuscire a strappare quantomeno il quarto posto. Obiettivo comunque difficile vista la concorrenza. Il bomber sembra aver lanciato un messaggio proprio agli Spurs.

