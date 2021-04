Juventus, l’infortunio è grave: il messaggio sui social

La Juventus si prepara alla trasferta di Udinese dove la formazione di Pirlo sarà chiamata alla conquista obbligatoria dei tre punti.

Nelle ultime ore l’infermeria della prima squadra si sta svuotando ma si è registrato un infortunio serio ad uno dei giovani più promettenti della società bianconera. Stiamo parlando di Davide De Marino, uno dei pilastri della formazione Under 23 che milita in serie C. Ragazzo classe 2000, è stato anche chiamato in prima squadra da Pirlo. A parlare delle sue condizioni la stessa Juve sul suo sito ufficiale. “Davide De Marino durante la gara di domenica 25 aprile con la Carrarese ha riportato una distorsione del ginocchio destro. I controlli clinici e strumentali ultimati nella giornata di oggi hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore e il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni” si legge.

