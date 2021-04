Juventus, il “regalo” di Sky ai tifosi: la mail con i dettagli

Juventus, ecco il “regalo” di Sky a tutti i tifosi. La mail che la società ha inviato a tutti gli abbonati: i dettagli della decisione

Incertezza. È questa la parola che sicuramente dà maggiormente all’occhio nella mail che Sky ha inviato a tutti i proprio abbonati annunciando un regalo. La “casa” storia della Serie A ha perso i diritti per il massimo campionato: tre anni, dalla prossima stagione, senza Juventus e le altre su Sky.

Tutto è passato a Dazn, come ormai si sa da almeno un mese. E in queste ore agli abbonati della tv satellitare è arrivata una mail con un regalo. “Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20 euro”.

