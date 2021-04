Calciomercato Juventus, la richiesta di Allegri per sognare in grande

Calciomercato Juventus, con il ritorno di Allegri sempre più vicino, iniziano a spuntare i primi nomi per il mercato bianconero

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sembra ormai cosa fatta. Da più parti arrivano conferme che il livornese sia pronto a tornare in sella. E di conseguenza anche il mercato inizia a prendere forma. Sarà rivoluzione in casa bianconera per la prossima stagione. E il reparto dove maggiormente s’interverrà sarà il centrocampo.

Sono molti quelli in bilico. Da Rabiot a Ramsey per esempio, che essendo arrivati entrambi a parametro zero, sono destinati a cambiare maglia anche per permettere alla società di piazzare una plusvalenza. Ma non sono gli unici: prendiamo Bentancur, che sarebbe stato espressamente richiesto da Simeone per il suo Atletico Madrid.

