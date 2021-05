Calciomercato Juventus, si scatena l’asta per Rabiot | 30 milioni sul piatto

Rabiot alla Juventus, calciomercato: il francese nel mirino di alcuni club della Premier League. Ecco cosa sta succedendo

Rabiot Juventus Calciomercato / Tempo di rivoluzione in casa Juventus. Sebbene la stagione non sia ancora terminata, i vertici dirigenziali bianconeri sono già all’opera per cercare di programmare una stagione che dovrà essere inevitabilmente quella del rilancio in casa bianconera. Tanti sono gli esuberi sul groppone di Fabio Paratici, soprattutto a centrocampo.

La mediana è stata infatti il reparto che ha maggiormente sofferto: i vari Ramsey e Rabiot non hanno risposto alle presente alle aspettative che erano state riposte su di loro. Ragion per cui, un loro addio appare sostanzialmente inevitabile. Soprattutto sul francese sembra essersi scatenata una vera e propria asta: un’eventuale cessione dell’ex Psg sarebbe una boccata d’ossigeno per le casse bianconere, alla luce dell’arrivo a parametro zero della mezzala.

Rabiot, addio Juventus: calciomercato, il francese piace ad Everton e Chelsea

Rabiot Juventus / Come rivelato da tuttojuve.com, Rabiot piace non solo all’Everton, che da tempo aveva messo gli occhi sul francese, ma anche al Chelsea, con Tuchel che conosce molto bene le caratteristiche del centrocampista, avendolo allenato al Psg. La Juventus chiede almeno 30 milioni di euro per cederlo, ma l’impressione è che possa accontentarsi anche di una cifra più ridotta, pur di liberarsi del suo ingaggio, che si aggira attorno ai 7 milioni di euro a stagione. I contatti con l’entourage del giocatore proseguono: seguiranno aggiornamenti importanti nel corso delle prossime ore.