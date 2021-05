Udinese-Juventus, Pirlo: “Servono punti, io sono tranquillo”

La Juventus domani pomeriggio alle ore 18 sarà ospite dell’Udinese in un confronto che sarà molto importante per la squadra bianconera.

La volata Champions è lanciata e i ragazzi di Andrea Pirlo sanno benissimo che non ci sono alternative alla vittoria per continuare a inseguire un piazzamento che sarebbe di vitale importanza per il futuro del club. La trasferta in terra friulana è però di quelle da prendere con le pinze. I ragazzi di Gotti ancora non hanno conquistato la salvezza e dunque cercheranno di rendere la vita difficile a Ronaldo e compagni. Del match ne ha parlato come al solito il tecnico in conferenza stampa.

Udinese-Juventus, le parole di Pirlo in conferenza

“L’Udinese è una squadra molto fisica, ha giocatori con spiccate doti tecniche come De Paul e Pereyra, prende pochi gol e si difende molto bene. É una partita importante per noi, loro stanno attraversando un momento positivo e sarà una gara difficile. Sappiamo che questo è un momento rilevante, mancano cinque partite alla fine del campionato e la finale di Coppa Italia. Abbiamo bisogno di fare punti per centrare la qualificazione in Champions League. Io sto bene, ho parlato con la proprietà e non è la prima volta, sono tranquillo” ha detto l’allenatore in conferenza stampa come si legge sul sito dei bianconeri.

Qualche indicazione sulla formazione: “Ronaldo è carico e sereno. Cristiano giocherà in attacco insieme a Dybala: anche lui si è allenato bene questa settimana ed ha messo benzina nelle gambe. Morata invece non sta benissimo, ha avuto un problemino al polpaccio, oggi valuteremo le sue condizioni e se portarlo a Udine o no” ha detto ancora Pirlo. Aggiungendo anche che “Danilo sta bene, Chiesa un po’ meno, non è ancora al cento per cento. Arthur si è allenato solo ieri con la squadra per un altro problema, Ramsey ha svolto lavoro a parte in settimana. Kulusevski potrebbe partire dall’inizio” ha detto.