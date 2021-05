Calciomercato Juventus, c’è il rifiuto | Salta il sostituto di Pirlo

Calciomercato Juventus, c’è il rifiuto dell’allenatore che ha rifiutato tutte le offerte ricevute. La sua destinazione è decisa da tempo

Pirlo al capolinea. Allegri che sembra pronto a prenderne il posto. Ma di annunci ufficiali ovviamente ancora nulla. Certo, le indiscrezioni vanno tutte verso una sola direzione, quella del ritorno apprezzato da tutti i tifosi. Ma senza dubbio la Juventus si sta muovendo anche in un altro modo. Anche per la panchina la scelta ancora non è stata del tutto presa.

Partiamo da un presupposto: l’indicazione che sarebbe arrivata è quella di puntare su Allegri. E il livornese è già pronto a rimettersi la tuta bianconera per ricominciare quel ciclo chiuso due stagioni fa. Ma, nelle scorse settimane, per la panchina si era anche fatto il nome di Flick. Il tedesco alla fine della stagione lascerà il Bayern Monaco dopo aver vinto tutto nella passata stagione. E Agnelli ci avrebbe pensato.

