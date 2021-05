Calciomercato Juventus, il futuro passa dalle mosse del Psg

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà per forza di cose prendere in esame la situazione di diversi elementi della sua rosa.

C’è chi come Paulo Dybala deve ancora scrivere il suo futuro. In questa stagione l’attaccante si è visto pochissimo, a causa di ripetuti infortuni. Tornato finalmente a disposizione, adesso è inserito stabilmente o quasi nell’undici titolare di Pirlo. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e questa è una vicenda che la Juventus deve risolvere al più presto. Perché dal rinnovo si capirà quale sarà il destino della “Joya”. Che potrebbe diventare una bandiera bianconera oppure essere ceduto già quest’estate per non correre il rischio di perderlo poi a parametro zero.

