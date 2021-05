Inter Campione d’Italia, il messaggio social della Juventus su Twitter

L’Inter è Campione d’Italia: ecco il messaggio social della Juventus. I bianconeri si complimentano con i nerazzurri

Congratulazioni all’ @Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!

Inter scudetto Juventus / Complice il pareggio dell’Atalanta, che a Reggio Emilia ha impattato 1-1 contro il Sassuolo, l’Inter si è laureata campione d’Italia. Uno scudetto assolutamente meritato per la compagine di Antonio Conte, che si è dimostrata la squadra più solida e continua di tutto il campionato. I nerazzurri, dunque, spezzano l’egemonia della Juventus, che conquistava lo scudetto da ben 9 stagioni di fila.

E proprio sul profilo social del club bianconero, è apparso un messaggio nel quale la Vecchia Signora si congratula con i rivali per la conquista dello scudetto: un bell’attestato di stima e di reciproco rispetto per due club che si sono avvicinati molto negli ultimi anni, almeno in termini mediatici.

Juve, ci sei? Contro l’Udinese sono obbligatori i tre punti per l’obiettivo Champions

Dal canto suo, la Juventus è impegnata nella difficile trasferta di Udine: alla Dacia Arena ci sono in palio tre punti fondamentali, con i quali i bianconeri potrebbero avvicinarsi al treno Champions. I pareggi di Napoli e Atalanta sono occasioni che non si possono sprecare; nel giorno in cui l’Inter celebra il proprio scudetto, è attesa almeno una prova d’orgoglio..

