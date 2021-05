Pagelle Udinese Juventus 1-2, i voti dei protagonisti della gara

Voti Udinese Juventus e pagelle: i bianconeri vincono grazie ad un rinato Cristiano Ronaldo. Ora si crede alla qualificazione.

Szczesny 5 prende un gol evitabile ma ha colpe colpe e fa il suo

Danilo 6 il brasiliano fa il suo ma la squadra non brilla

De Ligt 6 L’olandese è ancora l’unico dei centrali che prova ad offendere in attacco e si impegna il giusto

Bonucci 5 Mai in partita: lento ed impreciso

Alex Sandro 5 A volte prova a salire a livello offensivo ma non finalizza

Cuadrado 5.5 Cuadrado è sempre una garanzia ma anche oggi è rimasto, pure lui, sommerso da questo match decisamente negativo

Bentancur 5 Niente da fare, il centrocampo non riesce a trovare una quadra e non si inserisce mai in area cercando il tiro pericoloso

McKennie 5 Anche l’americano non fa la reale differenza in un centrocampo sempre problematico

Bernardeschi 5 L’esterno non offende e non riesce a brillare in una partita poco offensiva e molto confusionaria

Dybala 5 anche lui proprio come il suo partner offensivo non riesce a fare la differenza

Ronaldo 6.5 Cr7 non è in forma, e anche oggi l’ha dimostrato a tratti, ma poi riesce a segnare il pareggio su rigore e anche il secondo gol che a questo punto fa ben sperare la Vecchia Signora.

Kulusevski 5 Entra dalla panchina ma anche lui non riesce a fare la differenza in fase offensiva

Morata 5.5 Non che potesse fare i miracoli, ma oggi tutti gli attaccanti sono stati insufficienti sotto porta.