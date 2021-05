Udinese Juventus, Pirlo è intervenuto nel post partita: cosa ha detto

Udinese Juventus, Pirlo è intervenuto nel post partita del match vinto dai bianconeri alla fine con una doppietta di Cristiano Ronaldo.

Udinese Juventus, partita completamente stravolta. I bianconeri hanno sofferto fino alla fine e proprio, alla fine, sono riusciti a portare a casa la vittoria con una doppietta fondamentale. La firma è naturalmente quella del fuoriclasse, Cristiano Ronaldo oggi ha fatto di nuovo la differenza, una partita decisa proprio su episodi. Il rigore e poi la doppietta. Pirlo porta a casa una vittoria fondamentale per la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Il maestro è intervenuto nel post partita dopo la vittoria in trasferta, ecco le sue parole: “Arrivata una vittoria con fatica e orgoglio. Molto importante, ci eravamo complicati la vita ma c’è stata una grande voglia di portare a casa il risultato, questo è importante. Stanchezza mentale e qualcosa nella testa cambia, ma ora l’obiettivo è cambiato, dobbiamo qualificarci in Champions, sarà difficile ma dobbiamo farcela. Io faccio i complimenti a Conte e all’Inter, meritato questo successo ma per noi adesso ci sarà da cambiare, vogliamo tornare ad essere campioni ma riapriamo un ciclo lottando per lo scudetto dal prossimo anno. Il gruppo c’è, forte e ha voglia di lottare vogliamo gli obiettivi, quest’anno è mancata la mentalità, non da Juventus ma sappiamo cosa vogliamo: ora l’obiettivo Champions. Abbraccio finale perché vogliamo raggiungere traguardi importanti. Io faccio l’allenatore per trovare lo stimolo di continuare a lottare”.

LEGGI ANCHE >>> Udinese Juventus, intervista Bonucci: “Nove anni non si dimenticano ma…”

LEGGI ANCHE >>> Pagelle Udinese Juventus 1-2, i voti dei protagonisti della gara