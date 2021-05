Bonolis non sta nella pelle. Ecco cosa ha detto alla Juventus

Paolo Bonolis festeggia lo scudetto dell’Inter e sulla Juventus parla chiaro: «Posta fine a un’egemonia importante come quella della Vecchia Signora».

Paolo Bonolis, tifoso doc dei neo Campioni d’Italia, ha festeggiato privatamente. Il noto conduttore televisivo ha rilasciato poi delle dichiarazioni al portale Fcinter1908.it. Lo scudetto vinto da Antonio Conte ha ringalluzzito tutti i fan meneghini sparsi per lo Stivale, a secco da 11 anni. Tantissimi, ma in linea con la storia del club che davvero di rado ha regalato successi in serie ai propri sostenitori.

Bonolis e il commento sull’Inter

«È uno degli Scudetti più belli, anche se gli scudetti sono tutti belli – ha detto Paolo Bonolis -. Questo in particolare, perché pone fine a un’egemonia importante come quella della Juventus e perché l’Inter è uscita dalla sua ‘pazzia’, acquisendo la concretezza di Conte, diventando una macchina fortissima». Il riferimento è importante, perché testimonia come la Vecchia Signora sia vista come l’avversaria da superare ad ogni costo. Al contrario, per la Juventus il terreno di confronto è diventato da anni l’Europa e club di altro blasone. Dopo 9 stagioni ricche di trionfi, tuttavia, un’annata negativa era da mettere in conto.