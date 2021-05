Calciomercato Juventus, tra le opzioni per l’attacco c’è anche il croato

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata a rinforzati e tutti i reparti potrebbero subire dei cambiamenti. Attacco compreso.

Il futuro di Ronaldo, Dybala e Morata rimane infatti tutto da capire. Il portoghese ha ancora un anno di contratto ma non è detto che quest’estate possa cambiare aria. United e Psg sono alla finestra. Per Dybala sarà fondamentale capire se arriverà per l’argentino il rinnovo o meno del contratto. Altrimenti potrebbe essere ceduto per non correre il rischio poi di perderlo a costo zero. Per Morata si cercherà probabilmente un rinnovo del prestito con l’Atletico Madrid. Ma arriveranno in ogni caso delle nuove pedine.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, inserimento inglese: si allontana l’attaccante