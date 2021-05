Calciomercato Juventus, inserimento inglese | Si allontana l’attaccante

Calciomercato Juventus, è forte l’interessamento della squadra inglese nei confronti dell’attaccante obiettivo bianconero. Pista in salita

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Questo è un dato di fatto. Ma alla formazione bianconera serve un elemento in grado di garantire un certo numero di gol durante la prossima stagione. Anche perché il futuro degli attuali centravanti in rosa non è del tutto delineato.

Ronaldo è sempre tentato a lasciare – soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League l’addio è certo – Dybala ha detto di voler rimanere, ma rimane comunque almeno per il momento in scadenza di contratto; Morata invece è l’unico sul quale si potrebbe decidere di fare uno sforzo economico. Ma parliamo sempre di un allungamento del prestito e non di un acquisto a titolo definitivo.

