Calciomercato Juventus, affare con il Milan: il super scambio è servito

Calciomercato Juventus, idea scambio con il Milan: svelati i giocatori sul piatto. Ecco cosa bolle in pentola

Calciomercato Juventus Milan / Milan e Juventus nelle ultime settimane hanno visto collimare le proprie strategie di mercato, e non solo per quanto concerne la situazione Donnarumma. Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, infatti, i due club potrebbero dar vita ad un interessante scambio, attraverso il quale potranno liberarsi di due esuberi che da tempo non rientrano più nei piani.

Stiamo parlando di Bernardeschi e di Alessio Romagnoli: il primo verrà ceduto quasi sicuramente, anche perché non è stato in grado di sfruttare al meglio le chances che Andrea Pirlo gli ha concesso questa stagione. Annata che si sarebbe dovuta configurare come quella del rilancio, e che invece ha visto l’ex Fiorentina arrancare in maniera spaventosa, alla ricerca di quella collocazione tattica alla fine mai trovata.

