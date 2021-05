Correa alla Juventus, la Lazio apre allo scambio con un difensore

La Lazio ha aperto alla cessione di Correa alla Juventus. I bianconeri però dovrebbero provarsi di Demiral che finirebbe da Inzaghi.

Si profila un’operazione che non interesserebbe i big delle due squadre tra Juventus e Lazio. Il profilo in questione sarebbe quello di Joaquin Correa. E’ una seconda punta di ruolo naturale, reduce da due doppiette negli ultimi due match di Serie A. Attualmente sta vivendo la sua migliore stagione in biancoceleste, con 11 gol e 6 assist in 35 presenze totali con la Lazio. Il giocatore classe ’94 potrebbe calzare a pennello nello schema di Pirlo, e in queste stagioni in Italia sta dimostrando tutto il proprio talento. Questo seppur con qualche pecca di continuità di rendimento sicuramente migliorabile.

LEGGI ANCHE >>> Bonolis non sta nella pelle. Ecco cosa ha detto alla Juventus

Correa, la contropartita dalla Juventus

A darne notizia è il portale news.direttagoal.it che aggiunge anche alcuni particolari. Spiega che Paratici, visto il costo elevato di Correa (si parla di almeno 40-50 milioni di euro), vuole ammortizzare l’operazione. Starebbe provando a giocarsi la carta dello scambio tra l’argentino e Demiral, dato che i biancocelesti hanno un disperato bisogno di rinforzarsi nel reparto difensivo. Inoltre il turco in questa stagione, causa anche i frequenti infortuni, ha disputato poche partite, e non è centrale nel progetto bianconero